ناجي جلول في إشارة للمرزوقي: " لا احترم شخصا يتحدث علي تونس بسوء في الخارج"

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وصف الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الحكم على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة ثماني سنوات بانه حكم قاس للغاية.
وأضاف في إشارة للمرزوقي " لا احترم شخصا يتحدث على تونس بسوء في الخارج" متابعا " شخصيا لا أتناول تونس بسوء في الخارج لان ذلك ليس من عادتي".
وشدد على أن الوضع الداخلي في تونس لا يحتمل التشهير في الخارج.
وأضاف في إشارة للمرزوقي " لا احترم شخصا يتحدث على تونس بسوء في الخارج" متابعا " شخصيا لا أتناول تونس بسوء في الخارج لان ذلك ليس من عادتي".
وشدد على أن الوضع الداخلي في تونس لا يحتمل التشهير في الخارج.
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