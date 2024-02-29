ناجي جلول في إشارة للمرزوقي: " لا احترم شخصا يتحدث علي تونس بسوء في الخارج"

وصف الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الحكم على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة ثماني سنوات بانه حكم قاس للغاية.وأضاف في إشارة للمرزوقي " لا احترم شخصا يتحدث على تونس بسوء في الخارج" متابعا " شخصيا لا أتناول تونس بسوء في الخارج لان ذلك ليس من عادتي".وشدد على أن الوضع الداخلي في تونس لا يحتمل التشهير في الخارج.