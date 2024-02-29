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ناجي جلول في إشارة للمرزوقي: " لا احترم شخصا يتحدث علي تونس بسوء في الخارج"

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Publié le Jeudi 29 Février 2024 - 11:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وصف الوزير السابق ناجي جلول في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الحكم على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة ثماني سنوات بانه حكم قاس للغاية.
وأضاف في إشارة للمرزوقي " لا احترم شخصا يتحدث على تونس بسوء في الخارج" متابعا " شخصيا لا أتناول تونس بسوء في الخارج لان ذلك ليس من عادتي".
وشدد على أن الوضع الداخلي في تونس لا يحتمل التشهير في الخارج.


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 283110

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 29 Février 2024 à 15h 21m |           
وان اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بانني كامل


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