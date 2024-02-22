المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب والي سابق باعادة 3 مليون دينار للدولة ومصادرة ممتلكاته

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باب نات - مثل اليوم الخميس 22 فيفري 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والي سابق متهم بالاستيلاء على اموال عمومية وتبييض الاموال.

وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي وتمسك بتقريره الذي قدمه في الجلسة السابقة والمتضمن بتغريم المتهم بحوالي 3 مليون دينار كضرر مادي ومعنوي.



وطلب محامي الوالي المتهم مزيد التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل.



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