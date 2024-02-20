Babnet

الاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الفلاحي ومديرة عامة مساعدة و كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/affairecorruption.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 20 Février 2024 - 22:03 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام سابق بالبنك الوطني الفلاحي ومديرة عامة مساعدة بالبنك وموظف متقاعد يحمل صفة كاتب عام سابق للنقابة الأساسية للبنك، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد على خلفية اتهامهم بشبهات فساد مالي واداري بالبنك الوطني الفلاحي، ويواجه المتهمون تهم تتعلق ''باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتبييض الأموال''..


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282572


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*