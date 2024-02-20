منذر ڤفراش: بن علي حبيب قلبي و قيس سعيد نبي الله

قال الناشط السياسي المنذر قفراش في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد هو نبي من الله مضيفا " هو يصل لمرتبة الرسل والانبياء".وأضاف " ان قيس سعيد جاء برسالة من الله ضد الفساد والإرهاب والرشوة والتي رسخها حكم حركة النهضة" متابعا " سعيد جاء لإصلاح ما قام به "المقبور" الباجي قائد السبسي الذي لا أترحم عليه".ووصف قفراش الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بانه حبيب الله مضيفا " لا يمكن تعويض بن علي ابدا".