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منذر ڤفراش: بن علي حبيب قلبي و قيس سعيد نبي الله

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Publié le Mardi 20 Février 2024 - 10:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال الناشط السياسي المنذر قفراش في حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" ان رئيس الجمهورية قيس سعيد هو نبي من الله مضيفا " هو يصل لمرتبة الرسل والانبياء".
وأضاف " ان قيس سعيد جاء برسالة من الله ضد الفساد والإرهاب والرشوة والتي رسخها حكم حركة النهضة" متابعا " سعيد جاء لإصلاح ما قام به "المقبور" الباجي قائد السبسي الذي لا أترحم عليه".
ووصف قفراش الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بانه حبيب الله مضيفا " لا يمكن تعويض بن علي ابدا".
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