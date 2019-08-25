المنذر قفراش على i24 الإسرائيلية :النهضة و حماس أعداؤنا،و ليس إسرائيل، و الزبيدي سيعيد العلاقات معها

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - قال الناشط منذر قفراش، في مداخلة على قناة i24 الإسرائيلية التي قدم نفسه على أنه مسؤول في الحملة الإعلامية، للمترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي، بأن إسرائيل ليست عدوة تونس بل العدو هي الحركات الإخوانية، على غرار حماس و النهضة علاوة على حزب الله، و أضاف قفراش بأن الزبيدي في حال وصوله للرئاسة فإنه سيعيد العلاقات مع تل أبيب
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Par:_anis (Tunisia )
Sur: رابطة حقوق الانسان تطالب المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بفتح تحقيق في ملابسات قرار إيداع أحد المرشحين للرئاسية السجن