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انتشال جثة رضيع من ماجل عمقه 3 أمتار

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صورة توضيحية
Publié le Mardi 20 Février 2024 - 09:24 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي اثر انتشال جثة طفل بالغ من العمر سنتين من ماجل عمقه 3 أمتار كائن بطريق الطابعي الغربية ببنقردان ،هذا وتم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.


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