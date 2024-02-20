انتشال جثة رضيع من ماجل عمقه 3 أمتار

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أذنت أول أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي اثر انتشال جثة طفل بالغ من العمر سنتين من ماجل عمقه 3 أمتار كائن بطريق الطابعي الغربية ببنقردان ،هذا وتم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

