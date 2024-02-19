جريمة المنيهلة تبوح بأسرارها: الابن القاتل خرب وجه والدته المسنة ورقبتها بسكن .. ثم يجرها للطريق العام وقطع يدها بالكامل !!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

باب نات - متابعة لجريمة القتل البشعة التى شهدتها يوم السبت 17 فيفري 2024 منطقة المنيهلة والتى ذهبت ضحيتها امراة في العقد التاسع من العمر بعد أن أقدم ابنها على ازهاق روحها بسكين كبير الحجم ثم اضرم النار في المنزل .



وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بأريانة ومساعد وكيل الجمهورية القاضي نزار الاعوج وصف في تصريح ل"باب نات " الجريمة بالبشعة للغاية موضحا ان المشتبه به وهو في العقد السادس من العمر تسلح بسكين كبير الحجم ووجه عدة طعنات لوالدته على مستوى الوجه والرقبة ثم اضرم لاحقا النار في المنزل .





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وكشف محدثنا ان منطلق الابحاث في القضية كان على اثر اشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة من قبل الوحدات الامنية مفاده وجود امراة خارج المنزل تحمل آثار طعنات ويدها مقطوعة كما تم ايضا الاعلام عن نشوب حريق في منزلها فتنقل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق الى عين المكان ،وتم معاينة الحريق والجثة ،مشيرا الى ان الهالكة تبلغ اكثر من 90 سنة وقد كانت تحمل آثار طعنات غائرة على مستوى الرقبة والوجه كما كانت يدها مقطوعة وملقاة بالقرب من جثتها .



وبين الناطق الرسمي انه أثر المعاينة الموطنية للجثة ثم الأذن بفتح بحث تحقيقي كما تم الاذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة .



واكد مساعد وكيل الجمهورية انه تم ايضا حضور اعوان الشرطة الفنية والمخبرية لاجراء التساخير الفنية الازمة .مبينا انه بانطلاق الابحاث والتحريات تمكن أعوان الحرس الوطني من القبض على الابن المشتبه فيه بقتل والدته المسنة .



ووصف محدثنا الجريمة بالبشعة للغاية..