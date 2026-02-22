Babnet   Latest update 14:05 Tunis

رمضانيات بيت الشعر من 25 فيفري إلى 12 مارس 2026 : برمجة ثرية في العاصمة والجهات تراوح بين الشعر والموسيقى والتكريمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699ad5dd9564c0.14920714_lqefjoghkpnmi.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 14:05
      
كشف بيت الشعر عن برنامج تظاهرة “رمضانيات بيت الشعر” التي تنتظم من 25 فيفري إلى 12 مارس 2026، في برمجة تجمع بين القراءات الشعرية والوصلات الموسيقية والفقرات التكريمية.

وتقام الدورة للسنة الثانية على التوالي خارج المقر المركزي بالعاصمة، تحت شعار “البيت يزور أهله”، في جولة ثقافية تشمل عددا من ولايات الجمهورية، تزامنا مع تواصل أشغال ترميم مقر البيت بالمدينة العتيقة.


الافتتاح من أريانة… وتكريم خالد الوغلاني

تنطلق السهرة الافتتاحية يوم 25 فيفري بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، بتكريم الشاعر خالد الوغلاني، يليها قراءات لعدد من الشعراء تتخللها مداخلات موسيقية للفنان ساسي التليلي.


محطات في الكاف والقصرين

تحط التظاهرة الرحال يوم 27 فيفري بالكاف في دار بوعلاق، حيث يتم تكريم الشاعرة منية العبيدي، مع قراءات شعرية ومداخلات موسيقية.

أما سهرة 28 فيفري فتقام بسبيطلة من ولاية القصرين، مع تكريم الشاعرة فوزية العلوي، وبرمجة شعرية وموسيقية متنوعة.

جولة الجنوب: من توزر إلى تطاوين

تنطلق السهرات الجنوبية بداية من 1 مارس بروضة أبي القاسم الشابي بتوزر، مع تكريم الشاعر الراحل شكري ميعادي.

وتتواصل الفعاليات في سيدي بوزيد (2 مارس)، ثم صفاقس (6 مارس)، وقفصة (7 مارس)، فدوز من ولاية قبلي (8 مارس)، قبل أن تصل إلى تطاوين يوم 9 مارس بساحة علي بلهوان، في فضاء مفتوح يتحول إلى “أغورا” شعرية.

وتشمل هذه المحطات تكريم عدد من الشعراء، إلى جانب قراءات متعددة الأصوات، ووصلات موسيقية تؤثث السهرات بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية.

الاختتام بمدينة الثقافة

تُختتم التظاهرة يوم 12 مارس بالعاصمة، في فضاء مسرح المبدعين الشبان بـمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، حيث يُكرّم الشاعر محمد علي اليوسفي، مع عرض حوصلة لفعاليات الدورة، وسهرة شعرية تتخللها فقرات موسيقية.

وتراهن “رمضانيات بيت الشعر” هذا العام على توسيع دائرة الحضور الثقافي خارج العاصمة، وتعزيز التواصل مع جمهور الشعر في مختلف الجهات، ضمن برمجة تمتد على أكثر من أسبوعين.
