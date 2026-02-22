الدورة الثامنة من ليالي رمضان في سوسة من 26 فيفري إلى 10 مارس 2026

تحتضن مدينة سوسة من 26 فيفري إلى 10 مارس 2026 فعاليات الدورة الثامنة من تظاهرة ليالي رمضان في سوسة، التي تضم في برنامجها ثماني سهرات تراوح بين أنماط فنية مختلفة.وسيحيي افتتاح الأيام، الفنان زياد غرسة، وذلك في سهرة الخميس 26 فيفري بالمسرح البلدي بسوسة، في حين يكون الاختتام في سهرة الثلاثاء 10 مارس مع الفن الرابع، إذ يُتابع جمهور المسرح البلدي بسوسة عرض مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي، إنتاج المسرح الوطني التونسي، وهو العمل الحائز على العديد من الجوائز من بينها التانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية دورة 2025 وجائزة أفضل عمل مسرحي عربي ضمن فعاليات الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي.وتتوزع سهرات هذه التظاهرة على ثلاثة فضاءات وهي المسرح البلدي بسوسة ومتحف القبة بالمدينة العتيقة ودار الثقافة حمام سوسة. وسيشهد متحف القبة إقامة عرضين فنيين الأول يوم 27 فيفري، يقدمه نبيل عبد المولى ويحمل عنوان عرض "فن الناي"، والثاني في سهرة 9 مارس، ويحمل عنوان "قناديل" وتؤمنه رؤى نصار. أما جمهور دار الثقافة بحمام سوسة فسيكون له موعد في سهرة 28 فيفري مع "عرض موسيقي لخماسي الفنان التركي Aytac Dogan".وتقام بقية سهرات الأيام بالمسرح البلدي بسوسة ويُتابع خلالها الجمهور عددا من العروض، إذ ستحيي جوق مدينة سوسة للمالوف والموسيقى الأندلسية بقيادة المايسترو فتحي بوسنينة سهرة 5 مارس، في حين يحيي الأوركستر السمفوني بسوسة سهرة 6 مارس 2026، وذلك بمشاركة الفنانين لطفي بوشناق ومحمد بن صالح. وتحت عنوان "نغم الروح"، تقدم جمعية الموسيقى العربية بسوسة سهرة 7 مارس 2026 بمشاركة الفنان شكري عمر الحناشي.