مقتل رجل برصاص الخدمة السرية خلال محاولته اقتحام مجمع ترامب في مارالاغو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699b1f5b50e032.88436046_hpfkgoiljnqem.jpg>
Publié le Dimanche 22 Février 2026 - 16:18
      
وكالات - أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، اليوم الأحد، مقتل رجل في العشرينيات من عمره بالرصاص بعد محاولته اقتحام مجمع "مارالاغو" الخاص بالرئيس دونالد ترامب في فلوريدا بشكل غير قانوني.

ووقع الحادث حوالي الساعة 1:30 فجرا بالتوقيت المحلي، عندما شوهد الرجل عند البوابة الشمالية للمجمع وهو يحمل ما يبدو أنه بندقية وعلبة وقود.


وأفاد بيان الخدمة السرية أن العملاء ونائبا من مكتب شريف مقاطعة بالم بيتش واجهوا الشخص، مما أدى إلى إطلاق النار عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون.


وأعلنت وفاة الرجل في المكان، ولا تزال هويته محجوبة إلى حين إبلاغ أقاربه.

وأكد البيان عدم إصابة أي من أفراد الخدمة السرية أو مكتب شريف المقاطعة، مشيرا إلى أن أيا من الأشخاص الخاضعين للحماية من قبل الخدمة السرية لم يكونوا في الموقع وقت الحادث. وكان الرئيس ترامب في واشنطن، وليس في منزله بفلوريدا.

ويجري التحقيق في الحادث، بما في ذلك خلفية الشخص وأفعاله ودوافعه المحتملة واستخدام القوة، بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وجهاز الخدمة السرية، ومكتب شريف مقاطعة بالم بيتش.
