Babnet

السفارة الأميركية تقدم هدية لنجيب الدزيري بعد أن تم استثنائه أمس

Publié le Mercredi 07 Février 2024 - 10:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قدمت سفارة الولايات المتحدة هدية للناشط السياسي نجيب الدزيري وكلمة مكتوبة موقّعة من السفير الأميركي.
وأشار الدزيري انه لم يعد قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة بعد الرسالة الموقعة من طرف السفير...
وكانت سفارة الولايات المتحدة قدمت أمس هدايا لفريق Mission impossible على IFM باستثناء نجيب الدزيري مما أثار غضبه... فبادرت سفارة فرنسا في الحين ببعث هدية لنجيب الدزيري لجبر خاطره.... فيديو


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281714


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Nigeria CAN_2024 - Afrique du Sud CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Côte d'Ivoire CAN_2024 - Namibie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia
Babnet
All Radio in One    
*.*.*