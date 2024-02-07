السفارة الأميركية تقدم هدية لنجيب الدزيري بعد أن تم استثنائه أمس

قدمت سفارة الولايات المتحدة هدية للناشط السياسي نجيب الدزيري وكلمة مكتوبة موقّعة من السفير الأميركي.وأشار الدزيري انه لم يعد قادرا على مهاجمة الولايات المتحدة بعد الرسالة الموقعة من طرف السفير...وكانت سفارة الولايات المتحدة قدمت أمس هدايا لفريق Mission impossible على IFM باستثناء نجيب الدزيري مما أثار غضبه... فبادرت سفارة فرنسا في الحين ببعث هدية لنجيب الدزيري لجبر خاطره.... فيديو