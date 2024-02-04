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نور الدين الباجي: أغنية "أبعثلي جواب" أغنيتي قبل أن تكون لصباح فخري

Publié le Dimanche 04 Février 2024 - 08:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
كشف الفنان نور الدين الباجي أن أغنية ابعثلي جواب اغنيته أهداها له الفنان صباح فخري فترة تولي الهادي نويرة رئاسة الحكومة.
وأضاف في تصريح لقناة تونسنا " صباح فخري طلب مني أن أغنيها أمام الهادي نويرة وتستطيعون التأكد من التاريخ للتثبت".
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وتابع " يمكن أن الأغنية اشتهرت أكثر عند صباح فخري ...لأني عربيا أغني فقط للفنان محمد عبد الوهاب".
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