نور الدين الباجي: أغنية "أبعثلي جواب" أغنيتي قبل أن تكون لصباح فخري

كشف الفنان نور الدين الباجي أن أغنية ابعثلي جواب اغنيته أهداها له الفنان صباح فخري فترة تولي الهادي نويرة رئاسة الحكومة.
وأضاف في تصريح لقناة تونسنا " صباح فخري طلب مني أن أغنيها أمام الهادي نويرة وتستطيعون التأكد من التاريخ للتثبت".
وتابع " يمكن أن الأغنية اشتهرت أكثر عند صباح فخري ...لأني عربيا أغني فقط للفنان محمد عبد الوهاب".
وأضاف في تصريح لقناة تونسنا " صباح فخري طلب مني أن أغنيها أمام الهادي نويرة وتستطيعون التأكد من التاريخ للتثبت".
وتابع " يمكن أن الأغنية اشتهرت أكثر عند صباح فخري ...لأني عربيا أغني فقط للفنان محمد عبد الوهاب".
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