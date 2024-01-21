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نور الدين الباجي: كنا مانتفارقوش أنا وسمير الوافي لكن الثورة غيرته

Publié le Dimanche 21 Janvier 2024 - 18:52 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الفنان نور الدين الباجي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه يستغرب موقف الإعلامي سمير الوافي منه مضيفا " لقد كنا لا نتفارق لكن الثورة غيرت الكثيرين".
وأضاف " لم أكذب عندما قلت أني لا أعرف الفنان رؤوف ماهر" متابعا " ليس لي اهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي لا اعرفه".
وشدد على أن أخلاق الناس تغيرت في الفترة الأخيرة.


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