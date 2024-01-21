نور الدين الباجي: كنا مانتفارقوش أنا وسمير الوافي لكن الثورة غيرته

قال الفنان نور الدين الباجي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه يستغرب موقف الإعلامي سمير الوافي منه مضيفا " لقد كنا لا نتفارق لكن الثورة غيرت الكثيرين".وأضاف " لم أكذب عندما قلت أني لا أعرف الفنان رؤوف ماهر" متابعا " ليس لي اهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي لا اعرفه".وشدد على أن أخلاق الناس تغيرت في الفترة الأخيرة.