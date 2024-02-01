بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.



وتتعلق بطاقة الايداع بالسجن الصادرة اليوم في حق عبير موسي بشكاية كانت تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على معنى المرسوم عدد 54.

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