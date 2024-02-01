اتحاد المعارضة النقابية: وضع اتحاد الشغل أصبح لا يطاق وقيادته غير شرعية

قال محسن الخلفاوي عضو الهيئة التسييرية لاتحاد المعارضة النقابية، خلال تدخله اليوم الخميس غرة فيفري في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إن وضع الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح لا يطاق وقيادته غير شرعية وتعيش حالة عطالة وجمود وانسداد الأفق، مشيرا إلى أن هذا ما تقوله قيادات في الاتحاد نفسه على غرار صلاح الدين السّالمي.وأضاف الخلفاوي، اليوم الخميس غرة فيفري، أن اتحاد الشغل كان مؤثّرا في البلاد لكنه خسر اليوم حاضنته الشعبية، كما جاء على لسانه أن ما تبقى من النقابيين أصبح يخجل من القول إنه مسؤول نقابي لأنهم وعموم المواطنين يعرفون كيف أصبح العمال والموظفون البسطاء إلى أصحاب مال وأعمال وممتلكات.في سياق متصل أشار الخلفاوي إلى أن هناك اتفاقيات قديمة أمضيت في حكومة هشام المشيشي "حتى تساعدهم على عقد المؤتمر الفضيحة"، بقت عالقة إلى حد الآن.