اتحاد المعارضة النقابية: وضع اتحاد الشغل أصبح لا يطاق وقيادته غير شرعية

قال محسن الخلفاوي عضو الهيئة التسييرية لاتحاد المعارضة النقابية، خلال تدخله اليوم الخميس غرة فيفري في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، إن وضع الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح لا يطاق وقيادته غير شرعية وتعيش حالة عطالة وجمود وانسداد الأفق، مشيرا إلى أن هذا ما تقوله قيادات في الاتحاد نفسه على غرار صلاح الدين السّالمي.
وأضاف الخلفاوي، اليوم الخميس غرة فيفري، أن اتحاد الشغل كان مؤثّرا في البلاد لكنه خسر اليوم حاضنته الشعبية، كما جاء على لسانه أن ما تبقى من النقابيين أصبح يخجل من القول إنه مسؤول نقابي لأنهم وعموم المواطنين يعرفون كيف أصبح العمال والموظفون البسطاء إلى أصحاب مال وأعمال وممتلكات.
في سياق متصل أشار الخلفاوي إلى أن هناك اتفاقيات قديمة أمضيت في حكومة هشام المشيشي "حتى تساعدهم على عقد المؤتمر الفضيحة"، بقت عالقة إلى حد الآن.
وأضاف الخلفاوي، اليوم الخميس غرة فيفري، أن اتحاد الشغل كان مؤثّرا في البلاد لكنه خسر اليوم حاضنته الشعبية، كما جاء على لسانه أن ما تبقى من النقابيين أصبح يخجل من القول إنه مسؤول نقابي لأنهم وعموم المواطنين يعرفون كيف أصبح العمال والموظفون البسطاء إلى أصحاب مال وأعمال وممتلكات.
في سياق متصل أشار الخلفاوي إلى أن هناك اتفاقيات قديمة أمضيت في حكومة هشام المشيشي "حتى تساعدهم على عقد المؤتمر الفضيحة"، بقت عالقة إلى حد الآن.
وكان القيادي في "اتحاد المعارضة النقابية" الحبيب جرجير طالب يوم السبت الماضي برحيل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل واصفا إياه بالعاجز عن حل الملفات النقابية المطروحة.
ودعا الحبيب جرجير خلال وقفة احتجاجية، نظمها المنتمون "لاتحاد المعارضة النقابية" أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط حضور عدد من الوجوه النقابية من مختلف القطاعات، إلى محاسبة كل من ثبت متاجرته بقضايا العمال واستغلال المسؤولية النقابية لخدمة المصالح الخاصة.
ولفت الى أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعاني اليوم من غياب الشفافية الديمقراطية صلب هياكله وغياب الحريات والحوار بين النقابيين، مشيرا إلى أن توسّع تيار المعارضة للمكتب التنفيذي الحالي انطلق منذ قرار التمديد لخمسة أعضاء دون وجه حق قانوني.
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