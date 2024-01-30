محمد الرابحي" سننشر نتيجة تحليل الحليب المركز المستورد ولن نخضع للكارتالات"

قال محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في مداخلة على قناة التاسعة انه تم حجز منتجات من الحليب المركز المستورد بعد شكوك حول احتوائه لمواد مسرطنة وسامة.وأضاف " تم حجز المادة وقتيا لكن ذلك لا يعني انه غير صالح للاستهلاك" متابعا " نحن الان في مرحلة التثبت من حقيقة المادة".وتابع محمد الرابحي " يمكن ان تدخلنا لم يكن بالوقت المطلوب لأننا جدد في الميدان" مضيفا " نتعهد إعطاء نتيجة تحليل مادة الحليب المركز اخر هذا الاسبوع ولن نخضع لاية كارتالات ".

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أفادت في بلاغ توضيحي صدر عنها الخميس 24 جانفي 2024، بأنّ منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage).وكان عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب أكد الثلاثاء 23 جانفي، على وجود "حليب مركز" يروج في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يحتوى على مواد مسرطنة.وأفاد احمد رجب في تصريح لقناة التاسعة بأن المنتوج الذي يتم ترويجه هو في الحقيقة ليس حليبا مركزا بالنظر الي مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة من بينها مادة خطيرة تتسبب في العقم والسرطان.