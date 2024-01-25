وزارة الفلاحة تُقدّم توضيحات بخصوص الحليب المركز المورّد من ماليزيا





وأشارت الوزارة إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).

أخبار ذات صلة: عميد الاطباء البياطرة يؤكد وجود حليب مركز في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يتسبب في العقم والسرطان...

أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ توضيحي صدر عنها الخميس 24 جانفي 2024، بأنّ منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية، وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه والتي أكّدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلاّ أنّه تمّ تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage).وأشارت الوزارة إلى أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).

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وذكّرت الوزارة، في بيانها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.



وكان عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب أكد الثلاثاء 23 جانفي، على وجود "حليب مركز" يروج في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يحتوى على مواد مسرطنة.



وأفاد احمد رجب في تصريح لقناة التاسعة بأن المنتوج الذي يتم ترويجه هو في الحقيقة ليس حليبا مركزا بالنظر الي مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة من بينها مادة خطيرة تتسبب في العقم والسرطان.

