Babnet

عميد الاطباء البياطرة يؤكد وجود حليب مركز في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يتسبب في العقم والسرطان

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 21:54 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكد الثلاثاء 23 جانفي، عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب على وجود "حليب مركز" يروج في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يحتوى على مواد مسرطنة.

وأفاد احمد رجب في تصريح لقناة التاسعة بأن المنتوج الذي يتم ترويجه هو في الحقيقة ليس حليبا مركزا بالنظر الي مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة من بينها مادة خطيرة تتسبب في العقم والسرطان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280929


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Gambie CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée CAN_2024 - Sénégal CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Angola CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mauritanie CAN_2024 - Algérie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 23:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 23:11 Tunis
All Radio in One    
*.*.*