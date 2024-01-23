عميد الاطباء البياطرة يؤكد وجود حليب مركز في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يتسبب في العقم والسرطان

أكد الثلاثاء 23 جانفي، عميد الأطباء البياطرة أحمد رجب على وجود "حليب مركز" يروج في الاسواق التونسية مستورد من ماليزيا يحتوى على مواد مسرطنة.وأفاد احمد رجب في تصريح لقناة التاسعة بأن المنتوج الذي يتم ترويجه هو في الحقيقة ليس حليبا مركزا بالنظر الي مكوناته التي من بينها زيت النخيل الذي يفرز مواد سامة من بينها مادة خطيرة تتسبب في العقم والسرطان.