Babnet

وزير الداخلية ينتاول مع نظيره الجزائري انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية ومكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 13:46 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عقد وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، لقاء مع نظيره الجزائري ابراهيم مراد تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والتاريخ المشترك لهما ، وذلك بمناسبة تنظيم الدورة الاولى للجنة الثنائية لتنمية و ترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية.

ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية ، تم التركيز خلال اللقاء الذي حضره اطارات عليا من الجانبين على ضرورة العمل المشترك قصد انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية بين الجارتين ودعم التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين.

...

ويشارك وزير الداخلية بالجزائر العاصمة في الدورة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، التي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين وتمتد إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين.

ونوه الوزيران بمدى تقدم التعاون الثنائي و ضرورة الارتقاء به الى مستوى تطلعات رئيسي جمهوريتي البلدين و الشعبين الشقيقين.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281227


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Cap Vert CAN_2024 - Mauritanie CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Sénégal CAN_2024 - Côte d'Ivoire CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 13:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 13:46 Tunis
All Radio in One    
*.*.*