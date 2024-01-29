وزير الداخلية ينتاول مع نظيره الجزائري انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية ومكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة

عقد وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، لقاء مع نظيره الجزائري ابراهيم مراد تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والتاريخ المشترك لهما ، وذلك بمناسبة تنظيم الدورة الاولى للجنة الثنائية لتنمية و ترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية.



ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية ، تم التركيز خلال اللقاء الذي حضره اطارات عليا من الجانبين على ضرورة العمل المشترك قصد انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية بين الجارتين ودعم التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين.



ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية ، تم التركيز خلال اللقاء الذي حضره اطارات عليا من الجانبين على ضرورة العمل المشترك قصد انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية بين الجارتين ودعم التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين.

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ويشارك وزير الداخلية بالجزائر العاصمة في الدورة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، التي تنطلق أشغالها اليوم الإثنين وتمتد إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين.



ونوه الوزيران بمدى تقدم التعاون الثنائي و ضرورة الارتقاء به الى مستوى تطلعات رئيسي جمهوريتي البلدين و الشعبين الشقيقين.





