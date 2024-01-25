وليد الهيشري: وديع الجريء توصلّوا المعلومات لكل ويتحكّم في عديد الاشياء من السجن‎

قال الاربعاء 24 جانفي، اللاعب الدولي السابق وليد الهيشري ان هناك عديد الاشياء تغيرت وتبعثرت وأصبح هناك حالة من الفوضى في المنتخب الوطني منذ أن تم سجن رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء.واكد الهيشري في المقابل أن وديع الجريء تصله جميع المعطيات والمعلومات بخصوص المنتخب مضيفا بأنه يتحكم في عديد الاشياء بالانترنت من السجن.وكانت تونس ودعت كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم إثر تعادلها الأربعاء أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة. وأنهت "نسور قرطاج" المنافسة في المركز الأخير برصيد نقطتين بعد الخسارة أمام ناميبيا صفر-1 والتعادل أمام مالي 0-0. وفي المباراة الثانية، تعادلت أيضا ناميبيا ومالي سلبا.