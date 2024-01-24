المنتخب التونسي يودع المسابقة بتعادله السلبي امام جنوب افريقيا

ودع المنتخب التونسي نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة القدم المقامة حاليا بكوت ديفوار اثر تعادله السلبي امام نظيره الجنوب افريقي في المباراة التي اقيمت اليوم الاربعاء بمدينة كورهوغو لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي ايضا مباراة المنتخب المالي ونظيره الناميبي.

ورفع المنتخب المالي رصيده الى 5 نقاط ليضمن تاهله الى الدور ثمن النهائي في الصدارة متبوعا بالمنتخب الجنوب افريقي الذي ترشح في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف امام المنتخب الناميبي الذي تاهل بدوره كاحد افضل الفرق المتحصلة على المركز الثالث بينما تذيل المنتخب التونسي الترتيب بنقطتين ليغادر المسابقة بشكل مبكر.

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