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رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي يقدم الاعتذار للشعب التونسي نيابة عن ابنه بعد الإساءة لتونس

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 09:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قدم رجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاعتذار بعد تهجم ابنه على تونس بعبارات نابية اثر تعرضه لما وصفها بالمظلمة في مطار قرطاج.
وكتب الشتيوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " بسم الله الرحمن الرحيم …
شاهدت مساء اليوم الحلقه الحواريه بااحدي القنوات التونسيه المحترمه …
حول مابدر من ابني … مالك اسماعيل الشتيوي ..
...

في مطار قرطاج بتونس الشقيقه …
وماصرح به أثناء صعوده للطائرة … وهنا أود القول ..
كل المحبه والاحترام والاعتذار الكبير … نيابه عني وعن أسرتي كامله … للشعب التونسي الشقيق الذي نكن له كامل التقدير والإكبار …




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