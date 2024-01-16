مُنتجو زيت الزيتون: 'إرتفاع الأسعار سببه تنامي الطلب الدولي'

قالت حياة الدوس، منتجة ومصدّرة لزيت الزيتون، خلال حلولها ضيفة على اذاعة الجوهرة اليوم الثلاثاء، إنّ "الأسعار إرتفعت هذه الأيام بفعل تنامي الطلب الدولي على مادة زيت الزيتون".



وأضافت الدوس، أنّ "سعر الكغ من الزيت بلغ 8،50 أورو في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنّ "السوق الأمريكية ليس جديدة بالنسبة لتونس وتمّ السنة الماضية تصدير أكثر من 100 طن من زيت الزيتون". وأوضحت الدوس أنّ "المغرب صارت منافسًا جديًّا لتونس التي تحتلّ الآن المرتبة الرابعة على مستوى الإنتاج".





...



من جهته، قال عادل التبيني، منتج ومصدّر لزيت الزيتون، خلال حلوله ضيفا على الجوهرة، إنّ "هناك مشكلة تواجه المنتجين على مستوى التصدير خاصة مع الإرتفاع المتواصل للأسعار"، مشيرًا إلى أنّ "عملية التصدير كانت تكتمل في حدود 3 أيام فأصبحت اليوم تمتدّ لأكثر من أسبوع".





من جهته، قال عادل التبيني، منتج ومصدّر لزيت الزيتون، خلال حلوله ضيفا على الجوهرة، إنّ "هناك مشكلة تواجه المنتجين على مستوى التصدير خاصة مع الإرتفاع المتواصل للأسعار"، مشيرًا إلى أنّ "عملية التصدير كانت تكتمل في حدود 3 أيام فأصبحت اليوم تمتدّ لأكثر من أسبوع".