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مُنتجو زيت الزيتون: 'إرتفاع الأسعار سببه تنامي الطلب الدولي'

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 11:02 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قالت حياة الدوس، منتجة ومصدّرة لزيت الزيتون، خلال حلولها ضيفة على اذاعة الجوهرة اليوم الثلاثاء، إنّ "الأسعار إرتفعت هذه الأيام بفعل تنامي الطلب الدولي على مادة زيت الزيتون".

وأضافت الدوس، أنّ "سعر الكغ من الزيت بلغ 8،50 أورو في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنّ "السوق الأمريكية ليس جديدة بالنسبة لتونس وتمّ السنة الماضية تصدير أكثر من 100 طن من زيت الزيتون". وأوضحت الدوس أنّ "المغرب صارت منافسًا جديًّا لتونس التي تحتلّ الآن المرتبة الرابعة على مستوى الإنتاج".

...

من جهته، قال عادل التبيني، منتج ومصدّر لزيت الزيتون، خلال حلوله ضيفا على الجوهرة، إنّ "هناك مشكلة تواجه المنتجين على مستوى التصدير خاصة مع الإرتفاع المتواصل للأسعار"، مشيرًا إلى أنّ "عملية التصدير كانت تكتمل في حدود 3 أيام فأصبحت اليوم تمتدّ لأكثر من أسبوع".




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هشام السنوسي: إيقاف أجور جميع أعضاء مجلس الهايكا بداية من شهر جانفي المقبل

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هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق لسجن المرناقية واطارات سجنية أخرى ورجل أعمال معروف

هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق لسجن ...

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ضحاياهم بالعشرات وينشطون بباردو وبن عرو...

كتائب القسام في رسالة للاحتلال: المهمة أنجزت.. وصلتم متأخرين

كتائب القسام في رسالة للاحتلال: المهمة أ...

غازي معلى لسمير ديلو “المحامي بشير الفرشيشي موش على راس ريشة والأخير يرد الفرشيشي يحاسب على تاريخه النضالي

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Politique رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر على تكوين الدبلوماسين في تونس وفي الدّول الأخرى

رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر...

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عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

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Politique رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين

رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات...

Culture فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

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تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

Sport ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

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Sport تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

Médias تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

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كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

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جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

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عبيد البريكي: "نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية"

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وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد "أم الخير لرعاية المسنّين"...

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نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال...

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تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

Justice عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

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تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

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" فتح قضية جديدة ضد عبير موسي والإبقاء عليها في الإيقاف محاولة واضحة للتخلص من منافسة...

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رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

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Régions منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

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تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

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توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن...

Economie الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد الاوروبي عن مشروع لتطوير قابلية العيش بالمدن

الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد...

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قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على...

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قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

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زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان...

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الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح بعد الإستماع إليه في قضية رفعها ضده مستشفى...

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المدرب محمد علي الصغير: "متفائل بقدرة المنتخب التونسي لكرة اليد على الفوز باللقب...

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Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère...

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كتائب القسام في رسالة للاحتلال: المهمة أنجزت.. وصلتم متأخرين

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غازي معلى لسمير ديلو “المحامي بشير الفرشيشي موش على راس ريشة والأخير يرد الفرشيشي يحاسب على تاريخه النضالي

غازي معلى لسمير ديلو “المحامي بشير الفرش...

Politique رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر على تكوين الدبلوماسين في تونس وفي الدّول الأخرى

رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر...

Economie عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

الثلاثاء 16 جانفي 2024 | 4 رجب 1445
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Politique رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين

رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات...

Culture فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

Economie تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

Sport ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

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Sport تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

Médias تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

Sport كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

Monde صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

Monde جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

Justice القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

Monde تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

Politique عبيد البريكي:

عبيد البريكي: "نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية"

Régions وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد

وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد "أم الخير لرعاية المسنّين"...

Régions نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال الأيام القليلة القادمة

نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال...

Economie تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

Justice عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

Régions تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

Justice

" فتح قضية جديدة ضد عبير موسي والإبقاء عليها في الإيقاف محاولة واضحة للتخلص من منافسة...

Politique رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

Régions إدارة الحرس تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 ( الصخيرة / قابس )

إدارة الحرس تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق...

Régions منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

Economie تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

Economie توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية

توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن...

Economie الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد الاوروبي عن مشروع لتطوير قابلية العيش بالمدن

الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد...

Régions قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على صيانة المضخات (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية )

قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على...

Régions قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

Régions زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان والصائفة القادمة (المندوب الجهوي للفلاحة )

زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان...

Justice الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح بعد الإستماع إليه في قضية رفعها ضده مستشفى

الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح بعد الإستماع إليه في قضية رفعها ضده مستشفى...

Economie صناعة السيّارات: قريبا بعث فرع المؤسسة السويسرية

صناعة السيّارات: قريبا بعث فرع المؤسسة السويسرية "ايتيلوغ" بالقيروان

Sport بطولة استراليا المفتوحة للتنس - الروسية ميرا اندريفا منافسة انس جابر في الدور الثاني

بطولة استراليا المفتوحة للتنس - الروسية ميرا اندريفا منافسة انس جابر في الدور الثاني

Sport المدرب محمد علي الصغير:

المدرب محمد علي الصغير: "متفائل بقدرة المنتخب التونسي لكرة اليد على الفوز باللقب...

C Presse Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère de mobilité avec IA sur l’Exosphère de The Sphere, avant l’Unpacked 2024

Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère...

Justice في حي هلال: محاصرة مجرمان خطيران محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية

في حي هلال: محاصرة مجرمان خطيران محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية

Social وزير التربية: قريبا.. مخرجات الاستشارة الوطنية على طاولة رئيس الجمهورية

وزير التربية: قريبا.. مخرجات الاستشارة الوطنية على طاولة رئيس الجمهورية

Politique إطلاق اسم الشهيد عمر العمري على المدرسة الابتدائية سيدي حسين 3 سابقا

إطلاق اسم الشهيد عمر العمري على المدرسة الابتدائية سيدي حسين 3 سابقا

Economie الحماية المدنية : 14 قتيلا و403 مصابين في الأربع والعشرين ساعة الماضية

الحماية المدنية : 14 قتيلا و403 مصابين في الأربع والعشرين ساعة الماضية

Médias جلول الجلاصي:

جلول الجلاصي: " اقسم بالله العظيم وبشرفي أني لا اعرف رؤوف ماهر ..."‎

Tribune استشراء الفساد دليل تدهور القيم الأخلاقية المجتمعية وفشل المنظومة التعليمية

استشراء الفساد دليل تدهور القيم الأخلاقية المجتمعية وفشل المنظومة التعليمية

Justice القاء القبض على ستة أشخاص مفتش عنهم من أجل

القاء القبض على ستة أشخاص مفتش عنهم من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"

Sport سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لقوافل قفصة

سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لقوافل قفصة

Monde ثلاثة قضاة عرب في تركيبة محكمة العدل الدولية

ثلاثة قضاة عرب في تركيبة محكمة العدل الدولية

Sport كاس امم افريقيا 2024 - المنتخب التونسي يفتتح غدا رحلة البحث عن ثاني لقب قاري

كاس امم افريقيا 2024 - المنتخب التونسي يفتتح غدا رحلة البحث عن ثاني لقب قاري

Sport ريال مدريد يسحق غريمه برشلونة ويحرز لقب كأس السوبر الإسبانية

ريال مدريد يسحق غريمه برشلونة ويحرز لقب كأس السوبر الإسبانية

Sport رئيس الحكومة يشجع المنتخب التونسي لكرة القدم من أجل التألق في كأس افريقيا

رئيس الحكومة يشجع المنتخب التونسي لكرة القدم من أجل التألق في كأس افريقيا

Sport الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

Sport كاس امم افريقيا 2023- فوز الراس الاخضر على غانا 2-1

كاس امم افريقيا 2023- فوز الراس الاخضر على غانا 2-1

Politique في ذكرى 14 جانفي 2011: حزبا العمال والجمهوري يدعوان إلى إنقاذ البلاد والدفاع عن الحريات

في ذكرى 14 جانفي 2011: حزبا العمال والجمهوري يدعوان إلى إنقاذ البلاد والدفاع عن...

Sport الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة التتويج

الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة التتويج

Régions منوبة: انتفاع 350 شخصا بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات للهلال الأحمر بوادي الليل

منوبة: انتفاع 350 شخصا بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات للهلال الأحمر بوادي الليل

Sport جائزة تونس الكبرى لسلاح السيف - فارس الفرجاني ينهزم في النهائي امام الامريكي كولين هيتشكوك

جائزة تونس الكبرى لسلاح السيف - فارس الفرجاني ينهزم في النهائي امام الامريكي كولين...

Politique رئيس الجمهورية يجدد خلال زيارته الى ولايتي القيروان وسليانة الالتزام بالقضاء على كل مظاهر الفساد

رئيس الجمهورية يجدد خلال زيارته الى ولايتي القيروان وسليانة الالتزام بالقضاء على كل...

Tribune La Révolte du 14 Janvier en Tunisie : Entre Mirage et Réalité

La Révolte du 14 Janvier en Tunisie : Entre Mirage et...

Monde مصر: إسرائيل تعمدت منع دخول المساعدات إلى غزة

مصر: إسرائيل تعمدت منع دخول المساعدات إلى غزة

Régions الكاف: القسم الاستعجالي الجديد للمستشفى الجهوي بالكاف سيكون جاهزا مع نهاية هذا الشهر ( المدير الجهوي للتجهيز)

الكاف: القسم الاستعجالي الجديد للمستشفى الجهوي بالكاف سيكون جاهزا مع نهاية هذا الشهر...

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Sport الحمامات: 120 لاعبا من 30 بلدا يشاركون في الدورة الدولية للتنس للاواسط

الحمامات: 120 لاعبا من 30 بلدا يشاركون في الدورة الدولية للتنس للاواسط

Sport الوريمي وغربال والمقراني ورحلة تحقيق اول مشاركة تونسية في الالعاب الاولمبية الشتوية للشباب بكوريا

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بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب.. الصربي ديوكوفيتش يفوز بصعوبة على الكرواتي...

Politique سفير فلسطين بتونس : احياء ذكرى اغتيال القادة

سفير فلسطين بتونس : احياء ذكرى اغتيال القادة " أبو اياد " و"أبو خلف " و"أبو محمد"...

 
Economie غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم مهمّة إقتصادية إلى بروكسيل خلال فيفري 2024

غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم مهمّة إقتصادية إلى بروكسيل خلال فيفري 2024

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مُنتجو زيت الزيتون: 'إرتفاع الأسعار سببه تنامي الطلب الدولي'

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جلال القادري: "لن نستسهل لقاء ناميبيا وخبرة لاعبي المنتخب التونسي ستكون حاسمة"

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عضو هيئة الدفاع عن عبير : نستغرب تحريك ق...

حظوظ المنتخب التونسي في نهائيات كأس افريقيا للأمم 2024 كما يراها مراد العقبي ومحمد الكوكي

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جلال القادري: لن نستسهل لقاء ناميبيا وخبرة لاعبي المنتخب التونسي ستكون حاسمة

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كاس الامم الافريقية - يوسف المساكني...قائد النسور و رجل الارقام القياسية

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المدرب نور الدين بوفالغة لقاء ناميبيا مفتاح التاهل للدور الثاني ومباراة مالي ستكون الاختبار الحقيقي لجاهزية المنتخب التونسي

المدرب نور الدين بوفالغة " لقاء ناميب...

رئيس الحكومة يشارك بأشغال دافوس 2024 من 16 إلى 18 جانفي 2024

رئيس الحكومة يشارك بأشغال "دافوس 2024" م...

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كيم جونغ أون يدعو لتكريس اسم "العدو الأو...

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مُنتجو زيت الزيتون: 'إرتفاع الأسعار سببه تنامي الطلب الدولي'

مُنتجو زيت الزيتون: 'إرتفاع الأسعار سببه...

Régions مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان تفتح أبوابها أمام الشباب من المنقطعين عن التعليم

مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان تفتح أبوابها أمام الشباب من المنقطعين عن التعليم

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رئيس الحكومة يشارك بأشغال "دافوس 2024" من 16 إلى 18 جانفي 2024

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Sport كاس افريقيا للامم لكرة اليد – المنتخب التونسي في رحلة البحث عن استرجاع اللقب القاري وحجز تاشيرة التاهل الاولمبي

كاس افريقيا للامم لكرة اليد – المنتخب التونسي في رحلة البحث عن استرجاع اللقب القاري...

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كأس إفريقيا للأمم 2023 : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024

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كتائب القسام في رسالة للاحتلال: المهمة أنجزت.. وصلتم متأخرين

كتائب القسام في رسالة للاحتلال: المهمة أ...

غازي معلى لسمير ديلو “المحامي بشير الفرشيشي موش على راس ريشة والأخير يرد الفرشيشي يحاسب على تاريخه النضالي

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Politique رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر على تكوين الدبلوماسين في تونس وفي الدّول الأخرى

رئيس الجمهورية :الأكاديمية الدّبلوماسية إنجاز تفتخر تونس بتحقيقه وسيكون له بالغ الأثر...

Economie عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

الثلاثاء 16 جانفي 2024 | 4 رجب 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:29
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 68
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20° Babnet
الــرياح:
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تونس
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الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
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Babnet
Babnet
Babnet
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21°-15
24°-15
23°-15
21°-14
20°-15
Politique رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين

رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات...

Culture فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

Economie تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

Sport ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

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Sport تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

Médias تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

Sport كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

Monde صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

Monde جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

Justice القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

Monde تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

Politique عبيد البريكي:

عبيد البريكي: "نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية"

Régions وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد

وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد "أم الخير لرعاية المسنّين"...

Régions نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال الأيام القليلة القادمة

نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال...

Economie تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

تونس: تميّز ستّ نساء في المجال المالي خلال سنة 2023

Justice عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

Régions تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

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" فتح قضية جديدة ضد عبير موسي والإبقاء عليها في الإيقاف محاولة واضحة للتخلص من منافسة...

Politique رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

Régions إدارة الحرس تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 ( الصخيرة / قابس )

إدارة الحرس تدعو مستعملي الطريق إلى الحذر بسبب هبوب رياح رملية تحجب الرؤية بالطريق...

Régions منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

منوبة: تحقيق نسبة 97 بالمائة في انجاز مساحات الزراعات الكبرى المبرمجة

Economie تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

تونس تشارك في الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

Economie توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن أفضل 10 وجهات عالمية

توزر: توقع تسجيل مؤشرات سياحية إيجابية خلال سنة 2024 على إثر تصنيف الجنوب التونسي ضمن...

Economie الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد الاوروبي عن مشروع لتطوير قابلية العيش بالمدن

الجمعية التونسيّة للفضاء وشركاؤها الدوليون يحصلون على 1،057 مليون أورو من الاتحاد...

Régions قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على صيانة المضخات (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية )

قبلي: الشروع قريبا في تجهيز 4 ابار عميقة وتخصيص اعتمادات لمساعدة المجامع المائية على...

Régions قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

قابس: الشروع في تنظيف المدخل الشمالي لشاطئ سيدي عبد السلام بقابس المدينة

Régions زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان والصائفة القادمة (المندوب الجهوي للفلاحة )

زغوان: برمجة حوالي 2000 هكتار لزراعة الخضروات الفصلية وتزويد السوق خلال شهر رمضان...

Justice الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح بعد الإستماع إليه في قضية رفعها ضده مستشفى

الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح بعد الإستماع إليه في قضية رفعها ضده مستشفى...

Economie صناعة السيّارات: قريبا بعث فرع المؤسسة السويسرية

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بطولة استراليا المفتوحة للتنس - الروسية ميرا اندريفا منافسة انس جابر في الدور الثاني

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المدرب محمد علي الصغير: "متفائل بقدرة المنتخب التونسي لكرة اليد على الفوز باللقب...

C Presse Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère de mobilité avec IA sur l’Exosphère de The Sphere, avant l’Unpacked 2024

Las Vegas : Samsung ouvre un portail vers une nouvelle ère...

Justice في حي هلال: محاصرة مجرمان خطيران محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية

في حي هلال: محاصرة مجرمان خطيران محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية

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وزير التربية: قريبا.. مخرجات الاستشارة الوطنية على طاولة رئيس الجمهورية

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إطلاق اسم الشهيد عمر العمري على المدرسة الابتدائية سيدي حسين 3 سابقا

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ريال مدريد يسحق غريمه برشلونة ويحرز لقب كأس السوبر الإسبانية

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رئيس الحكومة يشجع المنتخب التونسي لكرة القدم من أجل التألق في كأس افريقيا

Sport الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مرحلة تفادي النزول

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منوبة: انتفاع 350 شخصا بخدمات قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات للهلال الأحمر بوادي الليل

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جائزة تونس الكبرى لسلاح السيف - فارس الفرجاني ينهزم في النهائي امام الامريكي كولين...

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عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

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Politique رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين

رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية الصيني تطلع تونس إلى إرساء شراكات...

Culture فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي

Economie تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

تونس تسجل انخفاضا في عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 2 بالمائة مع موفى نوفمبر 2023

Sport ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

ملعب الشاذلي زويتن جاهز لاحتضان المباريات الرسمية

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تشيلسي يدرس فكرة ضم كريم بن زيمة حتى نهاية الموسم

Médias تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين: تسجيل 39 اعتداء على الصحفيين في شهر ديسمبر الفارط

Sport كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

كأس إفريقيا.. السنغال تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية

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صاروخ يصيب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن

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جيش الاحتــلال: انسحاب الفرقة 36 من القطاع

Justice القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

القبض على أربعة عناصر تكفيرية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

Monde تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

تركيا تفرج عن لاعب إسرائيلي بعد اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية

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عبيد البريكي: "نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية"

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وزيرة الأسرة تؤكد ضرورة تأمين جاهزيّة المركز الجديد "أم الخير لرعاية المسنّين"...

Régions نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال الأيام القليلة القادمة

نابل: نقص التزود بقوارير الغاز المنزلي ومصالح التجارة تؤكد تحسن عملية التزويد خلال...

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عصابة تسرق 10 أطنان من القمح من إحدى الموانئ التجارية

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تطاوين: وفاة تلميذ خلال حصة الرياضة بعد سقوط خشبة المرمى عليه

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" فتح قضية جديدة ضد عبير موسي والإبقاء عليها في الإيقاف محاولة واضحة للتخلص من منافسة...

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رئيس الدولة يدشن الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس

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عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس يتقلص بنسبة 6 بالمائة موفى نوفمبر 2023

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