كاس امم افريقيا 2023- المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الموزمبيقي 2-2

تعادل منتخب مصر بهدف في شباك موزمبيق عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 97 خلال المباراة المقامة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 .



وتقدم مصطفى محمد بهدف منتخب مصر الأول في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل ويتي لموزمبيق في الدقيقة 55 وأضاف موزمبيق الهدف الثاني عن طريق ساليسو في الدقيقة 58

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