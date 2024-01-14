Babnet

كاس امم افريقيا 2023- المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الموزمبيقي 2-2

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تعادل منتخب مصر بهدف في شباك موزمبيق عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 97 خلال المباراة المقامة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 .

وتقدم مصطفى محمد بهدف منتخب مصر الأول في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل ويتي لموزمبيق في الدقيقة 55 وأضاف موزمبيق الهدف الثاني عن طريق ساليسو في الدقيقة 58


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280407


babnet
Can_2024
  15:00 Nigéria - Guinée Equatoriale
  18:00 Egypte - Mozambique
  21:00 Ghana - Cap Vert

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 20:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 20:37 Tunis
All Radio in One    
*.*.*