التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في مواجهة موريتانيا

يُواجه المنتخب الوطني التونسي نظيره الموريتاني، ودّيا، اليوم السبت، بداية من الساعة السابعة ونصف مساءً، بملعب حمادي العقربي برداس.



واختار مدرب الفريق جلال القادري التعويل على التشكيلة التالية خلال هذه المباراة:





...



البشير سعيد / وجدي كشريدة / علي العابدي / ياسين مرياح / منتصر الطالبي / عيسى العيدوني / إلياس السخيري / نعيم السليتي / محمد علي بن رمضان / إلياس العاشوري / هيثم الجويني



