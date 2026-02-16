بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية
أصدرت لجنة الانتقاء بمهرجان الموسيقى في دورته الثانية القائمة النهاية للمترشحين للمنافسات النهائية والتي ضمت 12 مترشحا في مختلف أصناف المسابقات .
وأعلنت اللجنة في تقريرها انه بعد مراجعة دقيقة ومستفيضة للأعمال الواردة عبر البريد الإلكتروني، والتي بلغ عددها 40 عملاً ومشاركة متميزة مستوفاة الشروط، أنهت لجنة الانتقاء والمشاهدة مهامها في فرز وتقييم الترشحات، وقد أسفرت العملية عن اختيار 12 متسابقاً سيمثلون النخبة التي ستتنافس على المراتب الثلاث الأولى خلال فعاليات المهرجان الذي سيقام ن 26 إلى 29 مارس 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس
وتشمل قائمة المترشحين للمنافسات النهاية المتأهلين في مسابقة "أحسن صوت" وتضم كلا يحيى بن عياد ونورهان عمار وغفران جمالي والمتأهلين في مسابقة "الطفل المميز" وتضم كلا من ربي همامي ومحمد رسلان الحبيبي وآدم بن الطيب والمتأهلين في مسابقة "أحسن عازف" وتضم كلا من منار الغويلي (آلة البيانو) وريتاج الحرباوي (آلة البيانو) وإيلاف حديدان (آلة الكمنجة)
اما المترشحون لمسابقة «العمل المتكامل" فتشمل كلا من العمل الفني : "ارحموا الطفل"كلمات وألحان محمد الناصر بالحاج خليفة وأداء زينب بالحاج خليفة والعمل الثاني نشيد "يا علم" كلمات وألحان أمين الطرابلسي وأداء لينا والي ، اما العمل الثالث فبعنوان "قول نحبك" كلمات حاتم بن حميدة وألحان فيصل الضاوي وأداء أشرقت الكسوري .
يذكر ان لجنة الانتقاء تكونت في عضويتها من دنيا الحطاب (أستاذة موسيقى ومختصة في العلاج بالموسيقى) وعكري حقي (مساعد بيداغوجي لدى وزارة الطفولة) وايمان بن عرفة (أستاذة تنشيط وثقافة) وحمدي السميري (كاتب وشاعر) ومحمد السليمي (مرشد بيداغوجي) والياس العبيدي (مخرج مسرحي).
وكان المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس قد اعلن بالشراكة مع جمعية الفنان الصغير في وقت سابق عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة وضبط شروح الترشح للمسابقات الأربعة للمهرجان وكيفية وشروط المشاركة فيها
