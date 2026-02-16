بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية

أصدرت لجنة الانتقاء بمهرجان الموسيقى في دورته الثانية القائمة النهاية للمترشحين للمنافسات النهائية والتي ضمت 12 مترشحا في مختلف أصناف المسابقات .وأعلنت اللجنة في تقريرها انه بعد مراجعة دقيقة ومستفيضة للأعمال الواردة عبر البريد الإلكتروني، والتي بلغ عددها 40 عملاً ومشاركة متميزة مستوفاة الشروط، أنهت لجنة الانتقاء والمشاهدة مهامها في فرز وتقييم الترشحات، وقد أسفرت العملية عن اختيار 12 متسابقاً سيمثلون النخبة التي ستتنافس على المراتب الثلاث الأولى خلال فعاليات المهرجان الذي سيقام ن 26 إلى 29 مارس 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروسوتشمل قائمة المترشحين للمنافسات النهاية المتأهلين في مسابقة "أحسن صوت" وتضم كلا ​يحيى بن عياد و​نورهان عمار و​غفران جمالي و​المتأهلين في مسابقة "الطفل المميز" وتضم كلا من ​ربي همامي و​محمد رسلان الحبيبي و​آدم بن الطيب ​والمتأهلين في مسابقة "أحسن عازف" وتضم كلا من ​منار الغويلي (آلة البيانو) ​وريتاج الحرباوي (آلة البيانو) ​وإيلاف حديدان (آلة الكمنجة)​اما المترشحون لمسابقة «العمل المتكامل" فتشمل كلا من العمل الفني : "ارحموا الطفل"​كلمات وألحان محمد الناصر بالحاج خليفة و​أداء زينب بالحاج خليفة و​العمل الثاني نشيد "يا علم" ​كلمات وألحان أمين الطرابلسي و​أداء لينا والي ، اما العمل الثالث فبعنوان ​"قول نحبك" ​كلمات حاتم بن حميدة وألحان فيصل الضاوي و​أداء أشرقت الكسوري .يذكر ان لجنة الانتقاء تكونت في عضويتها من ​دنيا الحطاب (أستاذة موسيقى ومختصة في العلاج بالموسيقى) و​عكري حقي (مساعد بيداغوجي لدى وزارة الطفولة) و​ايمان بن عرفة (أستاذة تنشيط وثقافة) و​حمدي السميري (كاتب وشاعر) و​محمد السليمي (مرشد بيداغوجي) و​الياس العبيدي (مخرج مسرحي).وكان المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس قد اعلن بالشراكة مع جمعية الفنان الصغير في وقت سابق عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة وضبط شروح الترشح للمسابقات الأربعة للمهرجان وكيفية وشروط المشاركة فيها