Babnet   Latest update 20:21 Tunis

بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6993283d93e1c8.34949353_knofejilgpmqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 20:11 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أصدرت لجنة الانتقاء بمهرجان الموسيقى في دورته الثانية القائمة النهاية للمترشحين للمنافسات النهائية والتي ضمت 12 مترشحا في مختلف أصناف المسابقات .
وأعلنت اللجنة في تقريرها انه بعد مراجعة دقيقة ومستفيضة للأعمال الواردة عبر البريد الإلكتروني، والتي بلغ عددها 40 عملاً ومشاركة متميزة مستوفاة الشروط، أنهت لجنة الانتقاء والمشاهدة مهامها في فرز وتقييم الترشحات، وقد أسفرت العملية عن اختيار 12 متسابقاً سيمثلون النخبة التي ستتنافس على المراتب الثلاث الأولى خلال فعاليات المهرجان الذي سيقام ن 26 إلى 29 مارس 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس


وتشمل قائمة المترشحين للمنافسات النهاية المتأهلين في مسابقة "أحسن صوت" وتضم كلا ​يحيى بن عياد و​نورهان عمار و​غفران جمالي و​المتأهلين في مسابقة "الطفل المميز" وتضم كلا من ​ربي همامي و​محمد رسلان الحبيبي و​آدم بن الطيب ​والمتأهلين في مسابقة "أحسن عازف" وتضم كلا من ​منار الغويلي (آلة البيانو) ​وريتاج الحرباوي (آلة البيانو) ​وإيلاف حديدان (آلة الكمنجة)
​اما المترشحون لمسابقة «العمل المتكامل" فتشمل كلا من العمل الفني : "ارحموا الطفل"​كلمات وألحان محمد الناصر بالحاج خليفة و​أداء زينب بالحاج خليفة و​العمل الثاني نشيد "يا علم" ​كلمات وألحان أمين الطرابلسي و​أداء لينا والي ، اما العمل الثالث فبعنوان ​"قول نحبك" ​كلمات حاتم بن حميدة وألحان فيصل الضاوي و​أداء أشرقت الكسوري .
يذكر ان لجنة الانتقاء تكونت في عضويتها من ​دنيا الحطاب (أستاذة موسيقى ومختصة في العلاج بالموسيقى) و​عكري حقي (مساعد بيداغوجي لدى وزارة الطفولة) و​ايمان بن عرفة (أستاذة تنشيط وثقافة) و​حمدي السميري (كاتب وشاعر) و​محمد السليمي (مرشد بيداغوجي) و​الياس العبيدي (مخرج مسرحي).

وكان المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس قد اعلن بالشراكة مع جمعية الفنان الصغير في وقت سابق عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لمهرجان موسيقى الطفولة وضبط شروح الترشح للمسابقات الأربعة للمهرجان وكيفية وشروط المشاركة فيها

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323763

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-12
20°-8
21°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/02)     1325,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/02)   27408 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>