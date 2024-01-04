سنية الدهماني للدزيري: " هاجمتم مصدري زيت الزيتون واتهمتموهم بالاستثراء واليوم تتباكون على العملة الصعبة"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج إذاعة " أي اف ام" اليوم ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شخص عاطفي وهو ما جعله يسعّر لتر زيت الزيتون ب15 دينار.

وأضافت " اليوم البعض ينتقد ضعف تصدير زيت الزيتون مثل نجيب الدزيري الذي هاجم المصدرين في وقت سابق واتهمهم بالاستثراء على حساب الشعب ودعا الى ان تمكين التونسيين من زيت الزيتون بسعر تفاضلي عوض تصديره".... وتابعت " اليوم نحن في حاجة ماسة الى العملة الصعبة خاصة وأن هناك تراجع لكميات الزيت المصدرة للخارج ..".



وكانت سنية الدهماني أعلنت سابقا أن الديوان الوطني للزيت ..يطالب الشركات المصدرة ..التبرع بكمية من الزيت للحصول على ترخيص تصدير...



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