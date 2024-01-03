ماهر مذيوب: " المتفقد المعيّن في المدرسة التونسية بالدوحة يضلّل وزير التربية"



وأضاف مذيوب " وزير التربية مغرر به من طرف المتفقد المعيّن من طرف الوزارة" مؤكدا على دور قطر ووقوفها لجانب تونس خاصة في المجال الاقتصادي" متابعا " انفي أي دور لي بالسيطرة على المدرسة".

وتابع " هنالك قانون يحكم العمل في المدارس التونسية خارج البلاد بما فيها المدرسة التونسية في الدوحة".



قال القيادي في حركة النهضة ماهر مذيوب المقيم بقطر في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان اتهام المدرسة التونسية بالدوحة بالتورط في تجاوزات غير صحيح وهي ضرب للمصالح التونسية في قطر متابعا " القضية نتاج وشاية غير صحيحة".وأضاف مذيوب " وزير التربية مغرر به من طرف المتفقد المعيّن من طرف الوزارة" مؤكدا على دور قطر ووقوفها لجانب تونس خاصة في المجال الاقتصادي" متابعا " انفي أي دور لي بالسيطرة على المدرسة".وتابع " هنالك قانون يحكم العمل في المدارس التونسية خارج البلاد بما فيها المدرسة التونسية في الدوحة".

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وكان محمد علي البوغديري وزير التربية علّق يوم أمس الثلاثاء 2 جانفي 2024 على الجدل القائم حول وضعية المدرسة التونسية بقطر وتشكي عدد من المربين من منعهم من العودة اليها.





وأكد البوغديري في تصريح لإذاعة إي أف أم وجود اخلالات سواء في الجوانب البيداغوجية او التربوية إضافة إلى تلقي عرائض في حصول تجاوزات مالية بالمدرسة التونسية في قطر.



وأوضح البوغديري أن وزارته بصدد متابعة وضعية هذه المؤسسة وأنه من غير المعقول ان تبقى خارج اشراف الوزارة، حسب تعبيره.



وقال الوزير :” الجدل القائم هو نتيجة وضعية غير طبيعية في مدرسة تونس بقطر التي لم تتسلم الاعتماد منذ 2018 وفي كل مرة كنا نلجأ لخطوات استثنائية لان مصير ابنائنا في قطر يهمنا وتهمنا ايضا وضعية جاليتنا وعلى العكس نحن حريصون على ان يدرس ابناؤنا في ظروف طبيعية وان يكونوا محل متابعة ورعاية من قبل وزارة التربية ولكم ان تتصورا ان الوزارة لا تتولى تسيير المدرسة التي هي هبة من دولة قطر بل جاليتنا في قطر هي التي تسيرها بطريقة لا نعرف كيف.”



يشار إلى أن معلم تونسي يعمل بالمدرسة التونسية بالدوحة اكد في تصريح اذاعي ادلى به لاذاعة ديوان اف ام أن 8 معلمين تونسيين بالمدرسة المذكورة أجبرتهم وزارة التربية على العودة الى مراكزهم السابقة في تونس وأن الوزارة خيرتهم بين العودة لمهامهم السابقة هنا أو الفصل نهائيا.

واعتبر أن القرار المتعلق بإعادتهم الى تونس سيؤثر على تلاميذ المرحلة الابتدائية بهذه المؤسسة نفسيا وبيداغوجيا باعتبار العلاقة الوطيدة مع اطارهم التربوي المباشر.



ويعود تأسيس المدارس التونسية بالدوحة الى سنة 1988 وتضم قطر 3 مدارس تونسية دون اعتبار الفروع التي تصل الى 6 فروع.