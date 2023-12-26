مراد الحطاب: 'تونس تجنبت كارثة كبيرة بعدم التوجه لصندوق النقد الدولي'

قال المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، إن تونس تجنبت خلال سنة 2023 كارثة كبيرة بعدم توجهها لصندوق النقد الدولي.



وخلال استضافته اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 في برنامج شمس ماغ، أفاد مراد الحطاب أنه لو توجهت تونس للنقد الدولي لكان الوضع أسوأ ولأصبح الحصول على خبزة يعتبر إنجازا وفق تعبيره.





ووصف المتحدث سنة 2023 بسنة الإستهلاك بامتياز، وأشار إلى المشاكل المسجلة على مستوى التزود بالمواد الاساسية، ولاحظ أن سنة 2023 عرفت عدة مشاكل في التزويد وعرفت احتكارا كبيرا وفي نفس الوقت كان هناك مقاومة كبيرة لهذا الإحتكار ولمنظومة الريع حسب تقديره.وبين أن هناك أطراف تهدف إلى تجويع التونسيين، ولاحظ أن مجموعة صغيرة من العائلات في تونس هي التي تتحكم في مدخرات الشعب التونسي، مشددا على أن هذه العائلات محمية بمنظومة التراخيص.