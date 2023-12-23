كتائب القسام: دمرنا 5 دبابات وأحد مجاهدينا قتل 4 جنود من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن مقاتليها دمروا 5 دبابات في جباليا شمالي قطاع غزة، باستخدام صاروخين لجيش الاحتلال لم ينفجرا، وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها

كما أعلنت كتائب القسام أن أحد مجاهديها قتل 4 جنود من الاحتلال من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وقالت القسام إنها فجرت عين نفق في قوة خاصة للاحتلال بجحر الديك وسط قطاع غزة، معلنة أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

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