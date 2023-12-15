مغازات عزيزة تعتذر عن حادثة .. "هاو السكر "

أصدرت الجمعة 15 ديسمبر، مغازة عزيزة بيان اعتذار لحرفائها اثر الحادث الذي جد بأحد المحلات التابعة لها مؤكدة أنها اتخذت التدابير اللازمة ضد ما قام به أحد أعوانها.ويأتي اعتذار المغازة على اثر الفيديو الذي تم تداوله من احد محلات عزيزة والتي يظهر فيها احد الاعوان وهو يسب الجلالة ويشتم الحرفاء قبل ان يقوم بالقاء مادة السكر عليهم ويطردهم من المغازة.