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رفض الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 13 ث
      
رفضت أمس الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص وتأجيل محاكمته لشهر جانفي المقبل .

و يواجه حواص تهم تتعلق بعدم ارجاع محاصيل الصادرات من الخارج وفق ما ورد في ملف القضية.


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