رفض الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص

رفضت أمس الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص وتأجيل محاكمته لشهر جانفي المقبل .



و يواجه حواص تهم تتعلق بعدم ارجاع محاصيل الصادرات من الخارج وفق ما ورد في ملف القضية.



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