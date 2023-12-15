Babnet

بداية من اليوم.. 15د سعر لتر زيت الزيتون

Publié le Vendredi 15 Decembre 2023 - 07:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قررت كل من وزارتي الفلاحة والتجارة، توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال، بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد، وذلك ابتداء من اليوم 15 ديسمبر 2023.
أخبار ذات صلة:
وزير الفلاحة يوصي بمراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة المواطنين...

وقد أوصى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، القائمين على عمليّة التّوزيع بمزيد الحرص على مراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة المواطنين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278794


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 07:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 07:22 Tunis
All Radio in One    
*.*.*