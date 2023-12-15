بداية من اليوم.. 15د سعر لتر زيت الزيتون

قررت كل من وزارتي الفلاحة والتجارة، توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال، بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد، وذلك ابتداء من اليوم 15 ديسمبر 2023.وقد أوصى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، القائمين على عمليّة التّوزيع بمزيد الحرص على مراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة المواطنين.