وزير الفلاحة يوصي بمراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة المواطنين





وبالمناسبة تقدّم الوزير بالشكّر لكافة المتدخّلين المساهمين في هذا المجهود الوطني، كما أوصى القائمين على عمليّة التّوزيع بمزيد الحرص على مراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة

أخبار ذات صلة: وزارة الفلاحة توفر كمية من زيت الزيتون بسعر 15 د للتر الواحد بداية من 15 ديسمبر الجاري...

في إطار متابعة البرنامج الوطني لاستهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز الموجهّ للسوق الدّاخليّة بأسعار تفاضليّة، زار مساء أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أحد المصانع الخاصة لتعليب وتوفير زيت الزيتون في إطار هذا البرنامج، وذلك للوقوف على مدى تقدّم عمّليات التّعليب وتأمين الكّمّيات المبرمجة.وبالمناسبة تقدّم الوزير بالشكّر لكافة المتدخّلين المساهمين في هذا المجهود الوطني، كما أوصى القائمين على عمليّة التّوزيع بمزيد الحرص على مراقبة مسالك التوزيع حتى يصل زيت الزيتون لكافة

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وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية أعلنت توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد.



وجاء هذا القرار، الذي ينطلق العمل به ابتداء من 15 ديسمبر 2023، اثر جلسات عمل مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثّلين عن الوزارات المعنية (الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والمالية)، وفق بلاغ نشرته وزارة الفلاحة.

