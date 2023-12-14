عبد الله الرابحي: '' لغاية الأمس العجز المائي على مستوى السدود تقريبا في حدود 80% ''

قال الخبير في مجال الفلاحة وكاتب الدولة السابق بوزارة الفلاحة عبد الله الرابحي، اليوم الخميس، إنه "ولغاية الأمس العجز المائي على مستوى السدود تقريبا في حدود 80 بالمائة".



وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، دعا الرابحي إلى "الحذر والحذر الشديد في تونس ومتابعة حالة الجفاف".





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وعلى ذلك، أفاد الرابحي أنه سبق ودعا إلى اعلان حالة الجفاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثمنا مجهودات وزارة الفلاحة من خلال عقد سلسلة من الندوات في الجهات حول الشح المائي.



هذا وأقر الرابحي أن الامطار الأخيرة كانت مؤشر خير لكن لم تف بالغرض لملأ السدود، مذكرا ان نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 23،2 بالمائة.

وعلى ذلك، أفاد الرابحي أنه سبق ودعا إلى اعلان حالة الجفاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثمنا مجهودات وزارة الفلاحة من خلال عقد سلسلة من الندوات في الجهات حول الشح المائي.هذا وأقر الرابحي أن الامطار الأخيرة كانت مؤشر خير لكن لم تف بالغرض لملأ السدود، مذكرا ان نسبة امتلاء السدود لم تتجاوز 23،2 بالمائة.