المدير العام للضمان الاجتماعي: " صناديق الضمان الاجتماعي ستمنحُ قروض شخصية وسكن وسيارات"

كشف نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي أن صناديق الضمان الاجتماعي ستمنحُ قروض شخصية وسكن وسيارات بمبالغ محترمة وفوائض تنافسية بداية من سنة 2024.واضاف في مداخلة على قناة التاسعة ان "المداخيل وفوائض القروض ستكون محترمة لإيجاد تمويل للصناديق الاجتماعية ولكن لها بعد اجتماعي".وشدد على أنه سيتم استغلال الأراضي البيضاء لبناء منازل اجتماعية وذلك لاستغلالها في دعم الصناديق الاجتماعية.