نجاح طبّي جديد بمستشفى الرابطة .... يتمثل في عمليّة زرع "LVAD " جهاز مساعدة البطين الأيسر

أدى وزير الصحة علي المرابط مساء يوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023 زيارة إلى قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، أين عاد المريض الذي خضع إلى عملية زرع القلب الإصطناعي يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.





ويتمثّل هذا النّجاح في عمليّة زرع جهاز مساعدة البطين الأيسر "LVAD " التي تعتبر العملية الأولى من نوعها في تونس في المؤسسات الإستشفائية العموميّة وبمساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.



...





وكلّلت هذه العملية بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بين قسم أمراض القلب تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ محمد سامي المورالي وقسم جراحة القلب والشرايين تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ رؤوف دنڨير.



ويأتي هذا الانجاز في إطار الإحاطة بمرضى قصور القلب بعد استنفاذ كل الطرق العلاجية، وهو ما يؤهل هذا القطب إلى مستوى الإمتياز على الصعيدين المغاربي والإفريقي. وكلّلت هذه العملية بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بين قسم أمراض القلب تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ محمد سامي المورالي وقسم جراحة القلب والشرايين تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ رؤوف دنڨير.ويأتي هذا الانجاز في إطار الإحاطة بمرضى قصور القلب بعد استنفاذ كل الطرق العلاجية، وهو ما يؤهل هذا القطب إلى مستوى الإمتياز على الصعيدين المغاربي والإفريقي.