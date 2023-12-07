هيئة الانتخابات تعلن الاستغناء عن حصص التعبير المباشر على القناة الوطنية لتعذّر تنقّل عديد المترشحين لمقر القناة

أعلن الخميس 7 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات تليلي المنصري الاستغناء عن حصص التعبير المباشر على القناة الوطنية في شكلها التقليدي بعد تعذر تنقل عديد المترشحين الي مقر القناة.واوضح التليلي المنصري انه على ضوء تعذر تنقل المنرشحين تقرر تغيير استراتيجية العمل وعوض ان يتنقل المترشحون لمقر القناة ستقوم القناة بتوجيه فرقها الي مختلف الدوائر لتسجيل تصريحات المترشحين.