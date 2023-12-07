Babnet

هيئة الانتخابات تعلن الاستغناء عن حصص التعبير المباشر على القناة الوطنية لتعذّر تنقّل عديد المترشحين لمقر القناة

Publié le Jeudi 07 Decembre 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الخميس 7 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات تليلي المنصري الاستغناء عن حصص التعبير المباشر على القناة الوطنية في شكلها التقليدي بعد تعذر تنقل عديد المترشحين الي مقر القناة.
واوضح التليلي المنصري انه على ضوء تعذر تنقل المنرشحين تقرر تغيير استراتيجية العمل وعوض ان يتنقل المترشحون لمقر القناة ستقوم القناة بتوجيه فرقها الي مختلف الدوائر لتسجيل تصريحات المترشحين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278390


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*