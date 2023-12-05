نسبة التضخّم تواصل تراجعا الى مستوى 8,3%

سجلت نسبة التضخم تراجعا الى مستوى 8,3% ، خلال شهر نوفمبر 2023 بعد ان كانت في حدود 8,6% خلال شهر أكتوبر الفارط، وفق النشرية الخاصة بمؤشر الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2023 للمعهد الوطني للاحصاء، نشرها ، الثلاثاء.

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