قيس سعيّد يرأس اجتماعا حول اجراءات استقبال جرحى فلسطينيين

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، اجتماعا مع وزير الصحة،علي مرابط والوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية مصطفى الفرجاني ورئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو.



وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي.





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وسيتم وفق بلاغ رئاسة الجمهورية استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدّس شأنها شأن الصيادلة والأطباء.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين في تونس يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي.

وأوصى رئيس الجمهورية بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.



وسيتم وفق بلاغ رئاسة الجمهورية استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدّس شأنها شأن الصيادلة والأطباء.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين في تونس يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي.وأوصى رئيس الجمهورية بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.