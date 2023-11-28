هشام السنوسي: الهايكا لم تتخلى عن دورها التعديلي بل تم وضعها تحت رقابة ادارية وافتُكّت صلاحياتها

أكد الثلاثاء 28 نوفمبر، عضو الهايكا هشام السنوسي أن الهيئة لم تتخلى عن دورها التعديلي بل ما زالت تقوم بدورها في اطار ما يسمح به القانون.



ونفى هشام السنوسي الاتهامات التي وجهها كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد للهيئة بأنها تمارس السياسة ومنخرطة في مشروع لاسقاط الدولة.





واعتبر السنوسي ان هذه الاتهامات هي تقريبا نفس الاتهامات التي وجهتها حركة النهضة للهيئة عندما كانت الهيئة تجابه الاحزاب التي حاولت تستثمر في الاعلام وتوظيفه في العمل السياسي.وعبّر السنوسي عن قلقه من اتهامات رياض جراد للهيئة التي تعرضت في العشر سنوات الماضية الي عديد الضغوطات والاستهداف بسبب تصديها لممارسات حركة النهضة ونبيل القروي وائتلاف الكرامة وسعيد الجزيري وغيرهم من الاطراف الذين سعوا الي توظيف الاعلام.واوضح السنوسي ان الهيئة افتكت منها صلاحياتها وتم وضعها تحت رقابة ادارية والكاتب العام هو الذي يتحكم في الهايكا وتم مصادرة الطابع الرسمي للهيئة ووضع اليد على مكتب الضبط وبالتالي الهيئة "تمست استقلاليتها".وأشار الي ان ذلك تم منذ الانتخابات التشريعية الماضية عندما رفضت الهيئة الامضاء على القرار المشترك المتعلق بضوابط التغطية الاعلامية للحملة الانتخابية مع هيئة الانتخابات لعدم احترامه المعايير الاساسية لحرية التعبير حسب تعبيره.