مقتل شاب تونسي في ايطاليا بسبب الغيرة ومجدي الكرباعي يعتبر أن دم التونسيين أصبح مستباحا ‎

أكد الاثنين 27 نوفمبر، النائب السابق المقيم بايطاليا مجدي الكرباعي ان شابا تونسيا يبلغ من العمر 25 سنة قُتل في ايطاليا نهاية الأسبوع الماضي بسبب الغيرة.



وأوضح الكرباعي أن الشاب التونسي كان رفقة فتاة في أحد المطاعم قبل أن يتعرض لطلق ناري من طرف شاب ايطالي اتضح لاحقا أنه الصديق السابق للفتاة.





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ونبه الكرباعي الي تجدد وتعدد الاعتداءات بالعنف وجرائم القتل ضد التونسيين واعتبر أن الدم التونسي أصبح مستباحا في ايطاليا متسائلا عن دور الديبلوماسية التونسية بخصوص سلامة التونسيين.



ونبه الكرباعي الي تجدد وتعدد الاعتداءات بالعنف وجرائم القتل ضد التونسيين واعتبر أن الدم التونسي أصبح مستباحا في ايطاليا متسائلا عن دور الديبلوماسية التونسية بخصوص سلامة التونسيين.