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مرتضى الفتيتي: "تم سحب فيزا شنغن بسبب دعمي لفلسطين"

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 09:17 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الفنان مرتضى الفتيتي في صفحته على انستغرام انه حرم من التأشيرة الى فرنسا للقيام بعرض بسبب وقوفه مع غزة ضد القصف الاسرائيلي.

وقال الفتيتي انه حصل على التأشيرة لكن تم سحبها منه بسبب نصرته لفلسطين ولأهل غزة مشيرا الى ان الغرب كشف عن وجهه الحقيقي وان حرية التعبير والديمقراطية مجرد كذبة.


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