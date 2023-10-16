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جماهير ألمانية تشن حملة ضد عيسى العيدوني بسبب مساندته فلسطين ضد العدوان الاسرائيلي

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 10:10 قراءة: 0 د, 18 ث
      
شنت الجماهير الالمانية في الأيام الاخيرة، وأساسا جماهير نادي يونيون برلين حملة ضد لاعب المنتخب الوطني عيسى العيدوني بسبب مساندته لفلسطين ضد العدوان الاسرائيلي على غزة.

ونشر العيدوني صورة بها علم فلسطين وهو ما أثار غضب بعض الجماهير الالمانية التي سارعت الي التهجم على العيدوني وطالبت بفسخ عقده.


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