في محطة القطار حمام الأنف : شرطة النجدة تطيح بعنصر اجرامي محل 26 منشور تفتيش !!

تمكنت أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و التصدي لظاهرة السرقة و النشل من إيقاف عنصر اجرامي خطير محل 26 منشور تفتيش في قضايا سلب واعتداء بالعنف الشديد .



كما تم ايقاف 4 عناصر اجرامية بمحطة القطار حمام الأنف من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، الإعتداء على الأخلاق الحميدة، الفرار من الجندية..

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