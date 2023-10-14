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في محطة القطار حمام الأنف : شرطة النجدة تطيح بعنصر اجرامي محل 26 منشور تفتيش !!

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 15:21 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكنت أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة في إطار تعقب العناصر المفتش عنها و التصدي لظاهرة السرقة و النشل من إيقاف عنصر اجرامي خطير محل 26 منشور تفتيش في قضايا سلب واعتداء بالعنف الشديد .

كما تم ايقاف 4 عناصر اجرامية بمحطة القطار حمام الأنف من أجل الاعتداء بالعنف الشديد، الإعتداء على الأخلاق الحميدة، الفرار من الجندية..


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