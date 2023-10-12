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هيثم زناد رئيسا مديرا عاما للديوان التونسي للتجارة

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 22:57 قراءة: 0 د, 11 ث
      
صدر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 611 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يقضي بتكليف العميد بالديوانة هيثم زناد بمهام رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.


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