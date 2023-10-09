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رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل للتباحث في سبل دعم الشعب الفلسطيني

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 50 ث
      
ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، جلسة عمل ضمت كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، ونبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وعلي مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وتم التباحث في هذا الاجتماع في سبل دعم الشعب الفلسطيني في المستوى الدبلوماسي وعلى المجال الصحي لا سيّما من خلال توفير ما يحتاجه شعبنا العربي في فلسطين من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة. وقد جرت اتصالات بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الأشقاء في مواجهتهم للعدو الصهيوني.

...

كما تمّ، في نفس هذا الإطار، التعرض إلى إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس، علاوة على إمكانية توجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 274709

Hamditch  (Tunisia)  |Lundi 09 Octobre 2023 à 18h 00m |           
فعلا يجب التحرك لدعمهم بما امكن الغرب يدعم الصهاينة المغتصبين بلاخجل و لا مبالات بارواح الابرياء


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