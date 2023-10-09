زياد الهاني لرئيس الجمهورية: أسند نفسك بهؤلاء وأنت تتخذ موقفا وطنيا قوميا إسلاميا إنسانيا مشرفا

''أقول لرئيس الدولة وانت تتخذ موقفا وطنيا قوميا إسلاميا إنسانيا مشرفا أسند نفسك بحملة المبادئ وأصحاب المبادئ"، هذا ما قاله زياد الهاني الصحفي والمحلل السياسي في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، في تعليقه على البيان المساند من رئاسة الجمهورية للمقاومة الفلسطينية .
ووجه الهاني كلامه إلى قيس سعيد قائلا: " سيدي الرئيس مهما كان الخلاف معاك ماهوش عصام الشابي باش يغتالك ماهوش جوهر بن مبارك باش يغتالك وماهوش عبد الحميد الجلاصي باش يغتالك.. اسند نفسك بهؤلاء أصحاب المبادئ الذين كانت لهم الشجاعة وانت في كرسي سلطانك انهم يقولك لا هم بنفس المبدئية هم باش يدافعو معاك على المبادئ".
ووجه الهاني كلامه إلى قيس سعيد قائلا: " سيدي الرئيس مهما كان الخلاف معاك ماهوش عصام الشابي باش يغتالك ماهوش جوهر بن مبارك باش يغتالك وماهوش عبد الحميد الجلاصي باش يغتالك.. اسند نفسك بهؤلاء أصحاب المبادئ الذين كانت لهم الشجاعة وانت في كرسي سلطانك انهم يقولك لا هم بنفس المبدئية هم باش يدافعو معاك على المبادئ".
كما جاء على لسان الهاني: " سيدي الرئيس وحد جبهتك الوطنية هذه فرصتك التاريخية ما تضيحهاش".
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