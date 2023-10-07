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تونس تعبّر عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 21:44 قراءة: 0 د, 52 ث
      
عبرت تونس عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني، مذكرة بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام ب "غلاف غزة" هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، وأن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

كما دعت تونس، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، كل الضمائر الحية في العالم، إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق الشعب العربي في فلسطين، بل وفي حق الأمة كلها.

...

وأكدت أنه "على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلدة الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، ومئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسُلبت منهم أراضيهم، وأن يعترفوا بحق المقاومة المشروعة للاحتلال، ولا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيدا".

كما دعت تونس المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحد كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية.


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