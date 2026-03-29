تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات

تألقت العناصر الوطنية التونسية في بطولة إفريقيا للجودو للأصناف الشابة (أواسط ووسطيات وأصاغر وصغريات)، التي احتضنتها العاصمة السنغالية داكار، بحصد 7 ميداليات، من بينها 4 ذهبيات، لتؤكد حضورها القوي قاريا.

وجاءت الميداليات الذهبية الأربع في صنف الأصاغر والصغريات عن طريق كل من:


* أسيل بنور (دون 44 كلغ)
* رنيم بن سليمان (70 كلغ)

* إلياس زقطة (دون 66 كلغ)
* محمد إلياس العرفاوي (دون 73 كلغ)

وبهذا الإنجاز، تصدرت تونس الترتيب العام لهذه الفئة العمرية.

ميداليات إضافية في صنف الأواسط

وفي منافسات الأواسط والوسطيات، أحرز محمد إلياس العرفاوي الميدالية الفضية، فيما نال كل من رنيم بن سليمان وإلياس زقطة ميداليتين برونزيتين.

محطة تحضيرية للاستحقاقات القادمة

وتندرج هذه المشاركة في إطار التحضير لبطولة إفريقيا القادمة للفئة ذاتها، المقررة بمدينة الدار البيضاء المغربية بين 23 و26 جويلية، حيث يسعى الإطار الفني بقيادة البشير الخياري وعزيز الغزواني إلى تقييم جاهزية العناصر الوطنية.

ويعكس هذا الحصاد تطورا ملحوظا في مستوى الجودو التونسي لدى الفئات الشابة، مع آمال بمواصلة التألق في الاستحقاقات القارية المقبلة.
